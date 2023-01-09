Когда и с чем к нам приедет председатель Си

Фото: Yao Dawei/XinHua/Global Look Press

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Как уже объявлено, весной в России с официальным и явно долгожданным визитом ждут полновластного лидера Китая Си Цзиньпина. Весна, понятное дело, срок не слишком конкретный. Но, видимо, стороны не просто так пока воздерживаются от более точной привязки визита к датам. Можно предположить, что для такого прибытия председателя Си, который в последнее время не слишком часто покидает свою страну, нужны некие дополнительные условия.

Между тем внешне российско-китайские отношения развиваются в последнее время вполне успешно. Еще до начала СВО Си и Владимир Путин лично встретились. И нельзя исключить, что Пекин был заранее посвящен в планы России в отношении Украины. Во всяком случае, Китай явно обладал куда более конкретной информацией о грядущих событиях.

Затем оба лидера имели возможность подробно обсудить глобальные проблемы на полях очередного саммита ШОС. Наконец, до сих пор не раскрыта интрига послания, которое Дмитрий Медведев лично передал от имени Путина Си Цзиньпину. Но там явно не весь контекст сводился к новогодним поздравлениям. А затем президенты созвонились. И, видимо, послание и содержащиеся в нем предложения были окончательно обсуждены.

Фото: Екатерина Штукина/РИА Новости Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии «Единая Россия» РФ Дмитрий Медведев (слева) и генеральный секретарь Компартии Китая, председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине

Притом, что позиция Пекина в отношении нашего противостояния с Западом на Украине выглядит пока двойственной. С одной стороны, китайцы поддерживают нас в разного рода международных институтах. Местные политики часто говорят о все более тесном взаимопонимании, развитии многостороннего сотрудничества и даже о «монолите» отношений. Но китайские компании, работающие в высоко технологических секторах, избегая западных санкций, предпочитают показным образом дистанцироваться от России. И тем более, незаметно сотрудничество в военно-технической сфере, хотя есть все более широкий опыт совместных военных маневров.

В Пекине не скрывают, что извлекают пользу из своей нынешней позиции, поскольку именно к Китаю апеллируют все стороны конфликта на Украине, включая и самих киевских бонз, которые в последнее время сделали многое для того, чтобы испортить свои отношения с Поднебесной. И в то же время команда Си не может не отдавать себе отчет в том, что, в случае неудачи России положения Китая критически осложнится. Особенно в свете его попыток занять нишу еще одной сверхдержавы.

И тем не менее новый молодой министр иностранных дел Китая Цинь Ган прежде работал послом Китая в США. А потому его назначение вместо «ястреба» Ван И, который почти десять лет занимал свой пост, выглядит весьма показательно.

Фото: Liu Jie/XinHua/Global Look Press Цинь Ган

А потому председатель Си приедет в Россию явно не для того, чтобы в очередной раз зафиксировать рост товарооборота между двумя странами и близость их позиций на международной арене. Ему, видимо, надо что-то более существенное, что могло бы способствовать утверждению особой роли современного Китая в мире. Притом, что Китай активно выступает за мирное урегулирование на Украине. И прибыть Си Цзиньпину в разгар боев на Украине означало бы его отход от неоднократно декларируемой общей нейтральной позиции.

Поэтому можно предположить, что приезд председателя Си в Москву должен совпасть с каким-то значимым прогрессом в решении украинской головоломки. Это, конечно, предположение. Но в реальности интрига предстоящего визита закручивается все сильнее.