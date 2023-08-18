Когда F-16 поставят на Украину и как Киев сможет использовать истребители США разрешили поставки F-16 на Украину

Фото: Air Force Airman 1st Class Josey Blades

F-16

Итак, свершилось. Энтони Блинкен своим письмом разрешил Нидерландам и Дании поставить находящиеся на их вооружении американские истребители Украине. Такова процедура поставок вооружений, даже если в системе только одна гайка американского производства. Иными словами, фраза генсека НАТО Столтенберга о том, что страны Блока не являются стороной украинского конфликта, поскольку не предоставляют украинцам самолеты, окончательно дезавуирована. Другое дело, когда и зачем эти самолеты могут прибыть на Незалежную.

Весна натовской тревоги

Как мы помним, изначально возник консорциум из 11 стран, готовых обучать украинских пилотов на новых для них F-16. С самим процессом обучения до сих пор далеко не все ясно. То ли оно идет в глубоком секрете, то ли на Украине действительно никак не могут набрать отряд англоговорящих молодых летчиков. Но тренажеры для такого обучения уже были поставлены и, видимо, как минимум, повреждены в ходе одного из ракетных ударов по аэродрому в Староконстантинове.

Формально у ВВС Нидерландов 61 истребитель, а у Дании — 12 столь вожделенных на Украине самолетов. Взамен предоставленных украинцам США обещали им истребители нового поколения F35A. Однако все свои самолеты ни Нидерланды, ни Дания передать не захотят. Притом, что и 70 истребителей судьбу боев явно не решили бы. Но главная проблема — это их размещение. Ведь не менее важный фактор, чем подготовленные пилоты, особое технологическое оборудование для обслуживания и профилактики прилетающих истребителей, которого на украинских аэродромах нет. Плюс необходимые системы заправки топливом, кислородом, азотом. Все это нужно создавать под непрерывными атаками наших ракет и дронов.

Ведь недаром еще советские Су-24, оборудованные под запуск натовских ракет, украинским генералам приходится ради сохранения постоянно перебрасывать с аэродрома на аэродром. А целых взлетно-посадочных полос, пригодных для использования F-16, на Украине осталось совсем немного. И их «утилизация» теперь только ускорится.

Фото: Air Force Master Sgt. David Kujawa Авиабомбы для F-16

Прямое натовское вторжение

В этом, собственно, и проблема. А потому изначально параллельно с разговорами о поставках «атакующих соколов», как звучит полное название F-16, возникли предположения, что и взлетать им пришлось бы с натовских аэродромов в Румынии или Польше. Что означало бы прямое столкновение России с силами НАТО с далеко идущими для приграничных натовских государств последствиями. Другой вариант из той же рискованной серии балансировки на грани реальной мировой войны — использование натовских летчиков для пилотирования F-16. Тем более, что те же голландцы активно поддерживали на своих самолетах воздушные атаки на Ливию и Ирак.

Естественно, это для всех крайний вариант, граничащий со всеобщим апокалипсисом. Не удивительно, что уже формально обещанные самолеты планируют поставить то ли зимой, то ли уже весной. Притом, что сейчас никто сможет предсказать, какой будет тогда линия фронта и не достигнут ли к тому моменту великие державы соглашения, которое привело бы к урегулированию горячего конфликта. Та самая притча о шахе, ишаке и желающем обучить животное грамоте.

Между тем, все нынешние разговоры о том, что, мол, весной силы ВСУ снова пойдут в наступление, могут быть просто cловесными маневром, чтобы не спешить с поставками F-16. Дескать, поставлять готовы, но весной истребители будут куда более полезными.

Просто платформа для запуска ракет

Владимир Путин в одном из своих выступлений обещал, что мы «перещелкаем» и новые натовские истребители, если они появятся на Украине. Притом, что никто не недооценивает их возможную роль. Они могут использоваться не для воздушных боев с нашими ассами, а в качестве платформ для запуска уже поставленных ракет — Storm Shadow, SCALP, а завтра, возможно, и Taurus. Правда, нашим бывшим «уважаемым западным патерам» будет куда труднее контролировать, чтобы эти средства не использовались против «старых» российских территорий. Но цену западных обещаний все уже знают.

Так что, конечно, натовские телодвижения вокруг истребителей являются еще и элементом психологического давления. Поскольку других «победных» аргументов у Альянса практически не остается.