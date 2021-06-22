Кочарян решил обжаловать результаты парламентских выборов в Армении

Экс-президент Армении Роберт Кочарян заявил, что его блок «Армения» обратится в Конституционный суд страны для обжалования результатов парламентских выборов. Его слова приводит Sputnik Армения.

Мы предполагаем, что были массовые нарушения. Мы видели использование админресурса, и поэтому мы обратимся в КС для обжалования результатов выборов, — отметил политик.

По его словам, результаты голосования были неожиданными, о чём свидетельствуют данные соцопросов.

Сам политик рассказал, что у него нет окончательного решения по поводу отказа от депутатских мандатов. Кочарян процитировал своего соратника, экс-министра обороны Сейрана Оганяна о необходимости «укреплять занятые рубежи».

Внеочередные парламентские выборы прошли в Армении в воскресенье, 20 июня. В них победила партия «Гражданский договор» исполняющего обязанности премьер-министра страны Никола Пашиняна, она набрала 53,92%, у блока «Армения» Кочаряна 21,04%.

Ранее Пашинян заявил, что в стране завершился политический кризис. Он призвал все политические силы прекратить ругань и вернуться к нормальной работе. Политик считает, что в истории Армении и Карабаха открывается новая страница, которую следует начать с консолидации национального потенциала и установления новых демократических ценностей.