Кочарян оценил вероятность второго тура на парламентских выборах в Армении

https://static.news.ru/photo/4ff998ba-cdc1-11eb-a78c-96000091f725_660.jpg Роберт Кочарян Фото: Robertkocharyan/facebook.com

Вероятность второго тура парламентских выборов в Армении невелика. Об этом заявил бывший президент страны Роберт Кочарян. Его слова приводит РИА Новости.

По его мнению, второй тур предполагает невозможность создания коалиции, если ни одна из партий или блоков не наберёт достаточное количество голосов на самостоятельное формирование правительства.

По состоянию на сегодня, я думаю, вероятность мала, что будет второй тур, — отметил Кочарян.

Политик подчеркнул, что гражданские столкновения по итогам парламентских выборов нежелательны, однако нельзя полностью отрицать этот сценарий. Центральная избирательная комиссия и избирательные комиссии на местах должны чётко выполнить работу, чтобы избежать подобного развития событий.

Ранее Кочарян заявил, что российское военное присутствие на территории Армении необходимо наращивать, потому что в ближайшее время в регионе едва ли будет спокойно. Также бывший президент высказался относительно власти в республике. Он считает, что в настоящее время армянский премьер обладает слишком большими полномочиями. В связи с этим необходимо восстановить систему противовесов.