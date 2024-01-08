Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что с конца прошлого года российские войска «серьезно проредили» украинскую ПВО, судя по заявлениям Киева после ударов 8 января. По его словам, из информации от властей Украины следует, что ВСУ пропустили более 60% ракет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.