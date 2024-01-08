Военный корреспондент Александр Коц в своем Telegram-канале предположил, что с конца прошлого года российские войска «серьезно проредили» украинскую ПВО, судя по заявлениям Киева после ударов 8 января. По его словам, из информации от властей Украины следует, что ВСУ пропустили более 60% ракет. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.
Пропустили 31 ракету из 51-й, или 61%. <...> Такой низкий результат в ВСУ объяснили нехваткой комплексов Patriot и подобных. А с чего вдруг их стало не хватать? Ведь сегодняшний налет — не самый масштабный, — написал Коц.