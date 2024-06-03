Коц высказался о пустых итогах первого визита Зеленского на Филиппины Коц: Зеленский не смог добиться от Филиппин помощи в виде денег и оружия

Фото: president.gov.ua

Владимир Зеленский и Фердинанд Маркос

Решение Филиппин поддержать Киев отправкой на Украину группы психотерапевтов свидетельствует о том, что корень проблемы этого государства лежит в области психиатрии, заявил военный корреспондент Александр Коц, комментируя итоги визита президента Владимира Зеленского в Манилу. Журналист указал, что украинский лидер не смог добиться своих целей, а именно получить от этой страны помощь в виде денег и оружия.

«Просроченный» Зеленский впервые прибыл с визитом на Филиппины. Разумеется, чтобы попросить денег и оружия. Однако президент Фердинанд Маркос заявил, что хоть и хочет помочь Украине, но считает, что решение конфликта должно устраивать не только Киев, но и остальной мир. Сошлись в итоге на том, что Филиппины отправят на Украину группу психотерапевтов, — написал он.

Коц выразил сомнения в том, что филиппинские специалисты смогут помочь Украине. По его словам, «полстраны смело можно мягкими стенами обивать».

Зеленский ранее сообщил, что впервые в истории двусторонних отношений прибыл с официальным визитом на Филиппины, где провел встречу с президентом республики Фердинандом Маркосом — младшим. Он поблагодарил филиппинского лидера за поддержку и «четкую позицию» относительно конфликта с Россией и пообещал открыть украинское посольство в столице страны Маниле.

В свою очередь Маркос-младший отметил, что урегулирование конфликта на Украине должно устраивать не только Киев, но и весь остальной мир. При этом глава островного государства подчеркнул, что Манила поддерживает Киев на различных международных площадках.