Коц рассказал, кого ему напомнил Зеленский на встрече с Байденом Военкор Коц сравнил Зеленского с Ашрафом Гани во время визита в США

Фото: Chris Kleponis - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Владимир Зеленский и Джо Байден

Военкор Александр Коц написал в своем Telegram-канале, что визит президента Украины Владимира Зеленского в США напомнил ему поездку в Вашингтон экс-президента Афганистана Ашрафа Гани летом 2021 года. Корреспондент отметил, что всего через месяц американские войска покинули Кабул.

Тот (Гани. — NEWS.ru) в июне 2021-го тоже летал в Вашингтон к тому же [Джо] Байдену. Американский президент тогда примерно так же заверял в «прочном двустороннем партнерстве». Обещал поддержку посредством оказания гуманитарной помощи и помощи в области развития, а также предоставления помощи афганским службам безопасности, — написал Коц.

Военкор напомнил, что в июле в СМИ была слита расшифровка телефонного разговора Байдена и Гани, в котором президент США советовал тогдашнему коллеге сообщать об успехах в борьбе с «Талибаном» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена) вне зависимости от того, правда это или нет. Уже в августе американцы покинули Кабул, а Гани, предположительно, уже находился в Омане с «чемоданом долларов», пишет обозреватель.

Коц допустил, что украинские пропагандисты могут увидеть в его посте сравнение России с «Талибаном». Военкор пояснил, что речь не о нем, а об «удивительной способности» Вашингтона «сдавать как стеклотару» своих союзников и партнеров.

В ходе визита в США Зеленский заявил Fox News, что российским войскам «не удалось занять ни одного украинского поселка» в течение года. При этом в мае Минобороны РФ сообщало о взятии города Артемовска, в конце ноября — об установлении контроля над поселком Артемовское в ДНР.