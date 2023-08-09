Коц: Польша может расквитаться с Германией, став первой армией Европы Военкор Коц: Польша может напасть на Германию, став первой армией Европы

Фото: gov.pl

Польша может собрать мощнейшую в Европе армию и расквитаться за старые обиды с Германией, написал в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По мнению журналиста, у немцев могут попытаться забрать силой то, что поляки считают своим по праву.

Русофобия поляков давно всем известна. Однако они не испытывают особо теплых чувств и к Германии. В сентябре прошлого года Варшава выкатила Берлину счет за нацистскую оккупацию почти на полтора триллиона долларов. Немцы на это не отреагировали и тема, вроде как, затихла. Но нельзя исключать сценарий, когда Польша в будущем, опьяненная новообретенной военной мощью, решит расквитаться за старые обиды, — написал Коц.

Военкор привел слова министра обороны РФ Сергея Шойгу о том, что Польша намерена построить самую мощную армию в Европе. По данным главы Минобороны, с этой целью Варшава закупается оружием у США, Великобритании и Южной Кореи. Коц также напомнил, что в марте Польша представила план развития вооруженных сил, который позволит стране стать второй по боеспособности в НАТО после США. Так, в планах польских властей увеличить численность армии почти вдвое, для этого до 2035 года они намерены потратить на оборону $115 млрд.

Польша собирается закупить тысячу южнокорейских танков К2 Black Panther (самый дорогой основной боевой танк в мире, стоимость единицы — $8,5-8,8 млн) и 250 американских M1A2 Abrams в самой современной модификации SEPv3. Помимо танков, Сеул должен поставить Варшаве 600 артиллерийских установок K9, 288 реактивных систем залпового огня К239 и 48 учебно-боевых самолетов FA-50. Кроме того, Польша приобретет у США 18 РСЗО HIMARS, 96 ударных вертолетов AH-64D Apache, а также 32 истребителя пятого поколения F-35A, — уточнил военкор.

Собственную оборонную промышленность Польша поддержит заказом 1400 боевых машин пехоты Borsuk, добавил Коц.

Ранее Шойгу отметил усиление угроз военной безопасности России из-за вступления Финляндии в НАТО и масштабных закупок иностранного оружия Польшей. Он также назвал дестабилизирующим фактором милитаризацию Польши, которая превратилась в главный инструмент антироссийской политики США.