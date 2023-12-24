Коц объяснил, чем хуситы грозят Зеленскому Коц предупредил Зеленского из-за активности хуситов в Красном море

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Участившиеся случаи нападения хуситов (представителей военизированной группировки мусульман-шиитов) на корабли в Красном море могут создать еще один проблемный регион, куда США захотят направить свои системы ПВО, сообщил военный корреспондент Александр Коц. Он отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому стоит напрячься из-за ситуации, намекая на недополучение Киевом еще больше западной техники.

По его словам, США сбили четыре беспилотника в южной части Красного моря из контролируемых хуситами районов Йемена. По данным Пентагона, в последнее время хуситы нанесли более 100 ударов БПЛА и ракетами по десяти торговым судам.

В регионе может резко возрасти спрос на западные системы ПВО. Где-то в Киеве напрягся один бывший кавээнщик, — иронично отметил Коц.

С начала декабря сообщалось о множестве атак йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах» на суда из разных стран в Красном море. Вследствие этого международные компании начали объявлять о приостановке перевозок в регионе из-за угроз хуситов. Среди них British Petroleum (BP), мировой лидер в сфере контейнерных перевозок Moller-Maersk Group, французская CMA CGM и ряд других.

Министр обороны Италии Гуидо Крозетто отметил, что ситуация в Красном море, где активизировались хуситы, может спровоцировать экономический кризис. По его словам, последствия почувствуют все, в том числе в виде стоимости товаров и счетов за электроэнергию.