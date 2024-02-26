Коц назвал последствия передачи Украине снарядов из Индии Коц: передача снарядов Украине лишит Индию доходов от импорта российской нефти

Фото: МО Украины

Тайные переговоры Германии и Индии по передаче снарядов Украине приведут к тому, что Индия лишится доходов от импорта российской нефти, заявил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его словам, Россия остается и крупнейшим поставщиком вооружений в Индию, так что Нью-Дели вряд ли рискнет хорошо отлаженным бизнесом и не захочет встать на сторону ФРГ и Киева.

Германский концерн Rheinmetall оценивает стоимость 155-миллиметрового снаряда в €3,5 тысячи. Допустим, Индия докрутит цену до четырех тысяч. Таким образом, партия в, скажем, 200 тысяч снарядов принесет ей в казну €800 млн, или около $870 млн. Немало, конечно. Но эта цифра не идет ни в какое сравнение с многомиллиардным российско-индийским оборотом нефтепродуктов, — отметил военкор.

Журналисты ранее сообщили, что немецкие власти проводят тайные переговоры с Индией по вопросу покупки боеприпасов для украинской армии. По данным источников, в арсеналах Индии хранятся сотни тысяч артиллерийских снарядов, однако Нью-Дели не желает портить отношения с Москвой и открыто передавать их Киеву. В свою очередь депутат Государственной думы Алексей Чепа усомнился в достоверности этой информации, заявив, что Нью-Дели вряд ли пойдет на такой шаг из-за торгово-экономического сотрудничества с Россией и хороших отношений с ней.