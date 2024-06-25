Коц нашел связь между заявлениями США по Кении и вспыхнувшими беспорядками Коц: союзничество с США толкает Кению к гражданской войне

Фото: Boniface Muthoni/Keystone Press Agency/Global Look Press

Объявление Кении союзником США вне НАТО привело к уличным беспорядкам в столице государства, сообщил в своем Telegram-канале военкор Александр Коц. По его мнению, это еще одно доказательство того, что Вашингтон является очень ненадежным союзником для других стран.

Став союзником США, Кения скатывается в гражданскую войну <...> Нет противника страшнее, чем союзник-Вашингтон, — отметил военкор.

Протесты в деловом центре Найроби начались утром во вторник, 25 июня. Люди скандировали лозунги с требованиями отставки президента Уильяма Руто. Законопроект о финансах направлен на сбор дополнительных $2,7 млрд налогов в рамках усилий по облегчению тяжелого долгового бремени страны, при этом одни только процентные выплаты поглощают 37% годового дохода.

Отмечается, что в ходе акции протеста против повышения налогов в Кении погибли как минимум 10 человек. Манифестанты прорвались в оцепленное полицией здание парламента, после чего по бастующим кенийцам открыли огонь полицейские.

Журналисты сообщили, что силовики пытались разогнать толпу слезоточивым газом и водометами, а когда это не получилось, применили резиновые пули. По словам столичных фельдшеров, помимо 10 погибших ранения получили не менее 50 человек.