https://static.news.ru/photo/6e9e2282-3ea6-11ea-9513-fa163e074e61_660.jpg Фото: Alex Lentati/Keystone Press Agency/Global Look Press

Чрезвычайный комитет британского правительства COBRA («Кобра») соберётся для того, чтобы обсудить смертельный коронавирус 2019-nCoV, который распространяется в КНР. Об этом сообщили в пресс-службе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона.

Председательствовать на заседании будет министр здравоохранения Мэттью Хэнкок, присутствия главы правительства не ожидается, уточняет CNN.

Чтобы остановить распространение смертельного вируса, власти КНР ввели ограничения на перемещение людей внутри страны. Как писал NEWS.ru, от пневмонии, вызванной коронавирусом, скончалось более 20 человек. В борьбе со вспышкой вируса задействуют военных врачей.