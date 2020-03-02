https://static.news.ru/photo/0d3312ee-5c9e-11ea-b992-fa163e074e61_660.jpg Фото: Shao_rui/Xinhua/Global Look Press

Китай уличили в использовании принудительного труда уйгуров-мусульман на фабриках Apple, Nike, Volkswagen и других известных брендов.

Как с ообщает «Медуза» со ссылкой на доклад Австралийского института стратегической политики (ASPI), власти Синьцзян-Уйгурского автономного района фактически привлекают уйгуров к принудительному труду по рабочим контрактам. Среди тех, кто использует труд уйгуров — фабрики, производящие продукцию для Apple, Google, Microsoft, Adidas, Nike, H&M, Uniqlo, Zara, Mercedes-Benz и Volkswagen. Вероятно, сами компании не знают, кто работает на этих заводах.

Отмечается, что в 2017-2019 годах по меньшей мере 80 тысяч уйгуров были вывезены из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других провинциях Китая. При этом им не разрешается совершать религиозные обряды, ограничивают свободу передвижения и заставляют посещать занятия по идеологической подготовке.

Как писал News.ru, ранее МИД Китая назвалбезосновательным утверждение о наличии концлагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Считается, что туда на перевоспитание отправляют мусульманское население страны.О наличии таких колоний вновь заявили активисты движения «Национальное пробуждение Восточного Туркестана».