Китай уличили в использовании принудительного труда уйгуров-мусульман на фабриках Apple, Nike, Volkswagen и других известных брендов.
Как с
Отмечается, что в 2017-2019 годах по меньшей мере 80 тысяч уйгуров были вывезены из Синьцзяна для работы на фабриках в девяти других провинциях Китая. При этом им не разрешается совершать религиозные обряды, ограничивают свободу передвижения и заставляют посещать занятия по идеологической подготовке.
Как писал News.ru, ранее МИД Китая назвалбезосновательным утверждение о наличии концлагерей в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. Считается, что туда на перевоспитание отправляют мусульманское население страны.О наличии таких колоний вновь заявили активисты движения «Национальное пробуждение Восточного Туркестана».
Добавьте наши новости в избранные источники