КНР призвала не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Украине

Китайские власти призвали не допустить эскалации конфликта после признания Россией Донецкой и Луганской народных республик. Как сообщил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС, позиция Пекина по украинскому вопросу остаётся неизменной и предусматривает устранение разногласий дипломатическим путём в соответствии с уставом ООН.

Мы обращаемся к заинтересованным сторонам с призывом проявлять сдержанность. Нужно устранять разногласия путём переговоров и избежать того, чтобы произошла дальнейшая эскалация конфликта, — заявил Ван Вэньбинь.

Ранее на заседании Совета Безопасности ООН постпред Китая при ООН Чжан Цзюнь призвал к сдержанности в ситуации вокруг Украины и продолжению диалога и консультаций. По его словам, нельзя предпринимать действия, которые могут привести к напряжённости. При этом представитель КНР не стал высказываться в поддержку территориальной целостности Украины, как это сделали представители западных стран.

До этого верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и безопасности Жозеп Боррель заявил о начале нового идеологического противостояния между Западом и союзом РФ и КНР. По его словам, оно было спровоцировано разногласиями относительно роли демократии, национального суверенитета и прав человека. Боррель заявил, что главной целью Москвы и Пекина является «пересмотр демократии», что выражается в стремлении России и Китая «защитить суверенные государства от вмешательства внешних сил».