Китай призвал срочно отказаться от гонки вооружений в космосе

https://static.news.ru/photo/65ba7962-caa1-11eb-a6fa-96000091f725_660.jpg Фото: Paul Hennessy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Необходимо как можно скорее начать переговоры по разработке соглашения о предотвращении гонки вооружений в космосе. Об этом в ходе Конференции по разоружению, проходящей на территории Женевы, заявил глава Министерства иностранных дел Китая, член Госсовета КНР Ван И. Его слова приводит ТАСС.

Ван И принял участие в конференции по видеосвязи.

Китайская сторона призывает Конференцию по разоружению как можно скорее инициировать переговоры по соглашению, которое будет направлено на предотвращение гонки вооружений в космическом пространстве, — сказал министр.

Ранее стало известно, что глава американского космического агентства NASA Билл Нельсон надеется, что США и России удастся сохранить рабочие отношения в дальнейшем. Он считает сотрудничество с Москвой уникальным и исключительным, оно не должно прекращаться.

В космосе страны должны быть партнёрами, уверен руководитель агентства. Также Нельсон считает, что США и Китай смогут найти общие точки для сотрудничества в космическом пространстве. В частности, необходимо разобраться с орбитальным мусором, который может попасть в МКС или даже в ту станцию, которую сейчас выводит Пекин.