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КНР пригрозила США контрмерами за санкции против китайских чиновников

10:46, 22 марта 2022
КНР пригрозила США контрмерами за санкции против китайских чиновников
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Китайские власти готовы принять зеркальные контрмеры против США за новые американские санкции в отношении чиновников КНР. Как заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС, эти санкции грубо нарушают суверенитет КНР, тогда как США являются самым крупным нарушителем прав человека в мире.

Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ,подчеркнул представитель МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подвергнет визовым ограничениям некоторых представителей КНР. По его словам, данная мера коснётся тех, кого в США считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». При этом имена чиновников в Госдепе раскрывать не стали.

На это Китай ответил, что считает санкции США против своих чиновников серьёзным нарушением норм, регулирующих международные отношения, и вмешательством во внутренние дела Китая как суверенного государства. Как заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, так называемых проблем с правами человека в Китае нет, а права китайского народа, включая свободу религии и свободу прессы, полностью защищены.

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