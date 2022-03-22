КНР пригрозила США контрмерами за санкции против китайских чиновников

Китайские власти готовы принять зеркальные контрмеры против США за новые американские санкции в отношении чиновников КНР. Как заявил официальный представитель МИД Китая Ван Вэньбинь, которого цитирует ТАСС, эти санкции грубо нарушают суверенитет КНР, тогда как США являются самым крупным нарушителем прав человека в мире.

Если эти санкции против китайских официальных лиц не будут отменены, мы дадим зеркальный ответ, — подчеркнул представитель МИД.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон подвергнет визовым ограничениям некоторых представителей КНР. По его словам, данная мера коснётся тех, кого в США считают ответственными за «репрессии в отношении этнических и религиозных меньшинств». При этом имена чиновников в Госдепе раскрывать не стали.

На это Китай ответил, что считает санкции США против своих чиновников серьёзным нарушением норм, регулирующих международные отношения, и вмешательством во внутренние дела Китая как суверенного государства. Как заявил пресс-секретарь посольства КНР в США Лю Пэнъюй, так называемых проблем с правами человека в Китае нет, а права китайского народа, включая свободу религии и свободу прессы, полностью защищены.