Хозяев самого старого пса в мире заподозрили в обмане В Книге рекордов Гиннесса заподозрили хозяев самого старого пса в мире в обмане

Фото: guinnessworldrecords.com

Боби, 2022 г.

Представили Книги рекордов Гиннесса усомнились в возрасте недавно скончавшегося самого старого пса в мире Боби, который проживал в португальской деревне Конкейруш, и заподозрили его хозяев в обмане. Изначально утверждалось, что животное прожило 31 год и 165 дней. Сейчас появилась информация, которая противоречит этим данным, пишет «Москва 24».

Мы знаем о вопросах, связанных с возрастом Боби, и изучаем их, — заявили представители организации.

Вопрос о реальном возрасте Боби возник из-за фотографий, сделанных в 1999 году. На них лапы собаки другого цвета. Кроме того, сомнения высказали и ветеринары, которые проводили генетический тест.

Самый старый пес, вошедший в Книгу рекордов Гиннесса, скончался 21 октября. Боби всю жизнь провел в португальской деревне Конкейруш с семьей Кошта. Его хозяева рассказывали, что питомец стал долгожителем благодаря тому, что проводит много времени на природе в спокойной обстановке. Самой старой из ныне живущих собак в мире и самой старой собакой за всю историю он был признан 2 февраля 2023 года.

В зоопарке Калининграда ранее умер старейший в мире сивуч по кличке Ким. Ушастому тюленю было 33 года. Представители зоопарка рассказывали, что Ким любил покрасоваться перед людьми и был очень доверчивым.