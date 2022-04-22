КНДР заявила о стремлении укреплять партнёрство с Россией

Позиция Пхеньяна останется в отношении Москвы неизменной, она состоит в расширении и углублении отношений с Россией по всем направлениям. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье МИД КНДР в преддверии годовщины российско-корейского саммита во Владивостоке, его текст приводит агентство Yonhap.

Неизменная позиция правительства КНДР заключается в том, чтобы расширять и развивать дружественные отношения, отношения сотрудничества с Россией, с нашим другом и соседом, во всех сферах в соответствии с договорённостями, достигнутыми в ходе исторического саммита РФ и КНДР, — сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

В тексте публикации также отмечено, что после прошедшей во Владивостоке встречи двусторонние отношения межлу Пхеньяном и Москвой вышли на новый уровень и стали более активно развиваться благодаря «особому вниманию лидеров двух стран».

Сегодня, даже несмотря на вызовы и давление со стороны США и их сателлитов, отношения РФ и КНДР продолжают развиваться в соответствии с общими целями и интересами, вносят свой вклад в обеспечение мира и безопасности в регионе, в построение международного порядка, основанного на независимости и справедливости, — сказано в сообщении.

Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын встретились во Владивостоке 25 апреля 2019 года.

Ранее посольство Северной Кореи в Москве заявило, что власти КНДР считают события в украинском городе Буче провокацией Запада. США и их союзники стремятся к очернению и изоляции России.