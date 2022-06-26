КНДР заявила о новых мерах против COVID-19 и оспы обезьян

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Северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) сообщило, что власти КНДР принимает меры для «окончательного искоренения» коронавируса и предотвращения вспышек различных заболеваний. В ведомстве отметили, что оспа обезьян входит в перечень этих инфекций. В агентстве также добавили, что новые меры должны гарантировать противоэпидемическую безопасность во всех регионах страны, пишет РИА Новости.

Для обнаружения вируса оспы обезьян создаётся и передаётся инструкция, одновременно исследуется и устанавливается научно обоснованный метод и система тестирования, — сообщили в ЦТАК.

Представители властей страны также указали на то, что на завершающем этапе находится разработка и усовершенствование видеосистемы оказания помощи диагностированию коронавируса и других дыхательных заболеваний.

Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации ранее признал «чрезвычайный характер» вспышки обезьяньей оспы. Организация призывает контролировать распространение инфекции. При этом чрезвычайной ситуацией международного значения происходящее всё же не считают. Тем не менее в комитете единогласно признали, что ситуация с оспой носит «чрезвычайный характер», в связи с чем распространение инфекции следует контролировать.