КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

Фото: kcnawatch. co/Global Look Press

КНДР в среду, 2 ноября, запустила в сторону Японского моря три баллистические ракеты малой дальности. Одна из них упала в море в 57 км от города Сокчхо, другая ракета летела в строну острова Уллындо, но упала в 167 км от него, сообщает Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.

На острове сработала сирена воздушной тревоги, она зазвучала в 08:55 и отключилась в 09:08 по местному времени. Агентство отмечает, что это первый случай в году, когда КНДР запустила ракету в сторону южнокорейской территории.

Власти Японии, в свою очередь, уточнили, что ракеты были выпущены в разных направлениях и пролетели от 150 до 200 км. Одна из ракет была запущена с востока Северной Кореи в восточном направлении, она пролетела 150 км на высоте 150 км.

Вторая ракета была запущена также из восточной части Северной Кореи в юго-восточном направлении. Она пролетела 200 км, а максимальная высота полета составила 100 км, — рассказал журналистам японский министр обороны Ясукадзу Хамада.

Он отметил, что Япония выразила протест КНДР в связи с запуском ракет по линии посольства в Пекине.

Ранее южнокорейские военные сообщили о запуске, предположительно, баллистической ракеты со стороны КНДР в сторону Японского моря. Японские сторожевики в связи с этим призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракеты и немедленно связаться с властями.