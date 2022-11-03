КНДР запустила три баллистические ракеты в сторону Японского моря

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КНДР запустила три баллистические ракеты за час в сторону Японского моря. Одна из них — большой дальности, две — малой, сообщает агентство Yonhap.

Все три ракеты упали в море. Министр обороны Японии Ясукадзу Хамада позже уточнил, что ни одна из них не пролетала над территорией страны, сообщает телеканал NHK. Изначально с западной части КНДР была выпущена одна ракета, из-за которой в Японии сработала экстренная система оповещения.

Затем последовал запуск еще двух ракет с востока Северной Кореи. Одна из ракет пролетела на расстояние 750 км на высоте две тысячи километров.

Сейчас власти Японии устанавливают обстоятельства происшествия. Этим занимается экстренный штаб по сбору информации в связи с запусками ракет при канцелярии премьер-министра Фумио Кисиды.

Ранее Сеул сообщил, что КНДР в четверг, 3 ноября, выпустила очередную ракету в сторону Восточного моря. В Японии людей на северо-востоке страны призвали укрыться в подземных помещениях.