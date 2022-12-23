МИД Японии ответил на обвинения Захаровой в «безудержной милитаризации» МИД Японии назвал неприемлемыми обвинения Захаровой в «безудержной милитаризации» Токио

Фото: МИД РФ

Мария Захарова

Япония продолжит оставаться миролюбивой страной и не станет угрозой для других государств, сообщили Lenta.ru в МИД страны. Таким образом ведомство прокомментировало слова представителя министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой о «безудержной милитаризации» Токио.

Как указано в стратегии национальной безопасности, Япония, оставаясь миролюбивой нацией, будет придерживаться исключительно оборонной политики и не станет военной державой, представляющей угрозу другим странам, — говорится в сообщении.

Ранее Япония анонсировала крупнейший пятилетний план по наращиванию военного потенциала со времен Второй мировой войны. Согласно подсчетам, реализация данной инициативы обойдется Токио в $320 млрд, что сделает оборонный бюджет Японии третьим в мире после США и Китая.

Комментируя новую оборонную стратегию Японии, Захарова заявила, что Токио встал на путь беспрецедентного наращивания военной мощи. По ее словам, действия Токио неизбежно спровоцируют новые вызовы безопасности и усиление напряженности в Азиатско-Тихоокеанском регионе.