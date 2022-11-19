КНДР запустила ракету нового типа «Хвасон-17»

Фото: kcnawatch.co/Global Look Press

КНДР в пятницу, 18 ноября, произвела запуск межконтинентальной баллистической ракеты нового типа «Хвасон-17». Пуском руководил лично глава республики Ким Чен Ын, он наблюдал за этим вместе с женой и дочерью, сообщает агентство ЦТАК.

МБР нового типа «Хвасон-17», запущенная в Пхеньянском международном аэропорту, летела 4135 секунд, дальность полета составила 998 км, а максимальная высота — 6040,9 км. Товарищ Ким Чен Ын руководил на месте испытательным запуском МБР, — говорится в сообщении агентства.

Пуск ракеты произошел на следующий день после заявления министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи, в котором она отметила, что Пхеньян прямо пропорционально ответит на укрепление американского сдерживания, о котором на трехстороннем саммите в Камбодже договорились лидеры Южной Кореи, США и Японии.

Это же подтверждается и сообщением агентства. в котором говорится, что партия и правительство КНДР будет «решительно отвечать на ядерное оружие ядерным оружием», ссылаясь на слова северокорейского лидера Ким Чен Ына.

Ранее в Белом доме заявили, что выпущенная 18 ноября КНДР межконтинентальная баллистическая ракета способна достичь американской территории. Там подчеркнули, что мировое сообщество крайне обеспокоено разработкой в КНДР ракет большой дальности, способных приземлиться во многих странах мира.