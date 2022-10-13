КНДР запустила две стратегические ракеты большой дальности Yonhap: КНДР выпустила две стратегические крылатые ракеты большой дальности

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

КНДР в среду, 12 октября, выпустила две стратегические крылатые ракеты бльшой далности. Они поразили цель на расстоянии 2000 километров. Об этом сообщила агентство Yonhap со ссылкой на северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).

По данным агентства. ракеты пролетели 10 234 секунды в небе над Желтым морем на территории Кореи, после чего «четко поразили» цель на расстоянии 2000 километров.

Сообщается, что на текущей неделе глава Северной Кореи Ким Чен Ын проинспектировал испытательный пуск стратегических крылатых большой дальности и выразил удовлетворение «высокими возможностями реагирования» ядерных сил КНДР.

В свою очередь агентство Reuters сообщает, что Ким Чен Ын непосредственно руководил пуском крылатых ракет большой дальности.

По словам северокорейского лидера, республике необходимо и впредь расширять сферу действия стратегических ядерных сил, «чтобы решительным образом противостоять любой военной угрозе».

6 октября КНДР запустила две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Они были запущены с 15-минутным интервалом и обе упали в море. Позже стало известно, что Южная Корея и США намерены провести совместные морские учения в ответ на ракетные пуски КНДР. Учения запланированы на 7–8 октября.