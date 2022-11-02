КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Северная Корея в очередной раз произвела запуск неустановленной, предположительно, баллистической ракеты в сторону Японского моря. Об этом сообщают береговая охрана Японии и южнокорейские военные, пишет агентство Yonhap.

Северная Корея запустила неустановленную баллистическую ракету, — сказано в сообщении агентства.

Японские сторожевики в связи с этим призвали находящиеся в регионе суда не приближаться к обломкам ракеты и немедленно связаться с властями.

КНДР 28 октября произвела пуск баллистической ракеты в сторону Японского моря. А 14 октября Пхеньян запустил сразу несколько баллистических ракет в том же направлении.

Востоковед Александр Жебин выразил мнение, что США могут нанести демонстрационный удар по северокорейским объектам во время совместных военных учений с Республикой Корея, разрушив ядерный комплекс на территории КНДР или заблокировав какой-либо порт. Он уточнил, что это спровоцирует войну на Корейском полуострове, которая окажется самоубийственной для Северной Кореи и станет катастрофой для корейской нации.

В свою очередь, МИД КНДР обвинил США в подготовке к ядерной войне с Пхеньяном и намеренном обострении ситуации на Корейском полуострове. В ведомстве уточнили, что США «заплатят», если используют силу против КНДР.