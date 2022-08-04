КНДР в ООН назвала наличие ядерного оружия правом на самооборону КНДР в ООН: никто не имеет права обвинять страну в обладании ядерным оружием

Фото: kcnawatch. co/ Global Look Press

Никто не имеет права обвинять Пхеньян в обладании ядерным оружием и в осуществлении права на самооборону. Об этом заявили в постпредстве КНДР при ООН. В миссии уточнили, что подобное неприемлемо, поскольку Северная Корея не является участницей Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), выйдя из соглашения «давным-давно» и в рамках законной процедуры.

Давным-давно КНДР вышла из ДНЯО в рамках законной процедуры по соответствующей статье, предусмотренной в договоре. Соответственно, никто не имеет права обвинять КНДР, государство, обладающее ядерным оружием, которое не является участником ДНЯО, за осуществление ею права на самооборону, — говорится в комментарии.

Он последовал в ответ на некоторые выпады в адрес Северной Кореи, которые были озвучены на проходящей в настоящее время в Нью-Йорке Обзорной конференции ДНЯО.

КНДР присоединилась к Договору о нераспространении ядерного оружия в декабре 1985 года однако уже в марте 1993 года вышла из него. После заключения соглашения с США в Женеве в октябре 1994 года Северная Корея вновь присоединилась к ДНЯО.

В 2003 году КНДР в очередной раз заявила о выходе из Договора. Это решение было принято с учётом «серьёзной ситуации, при которой нарушаются суверенитет корейской нации и безопасность КНДР в результате враждебной политики США по отношению к КНДР».