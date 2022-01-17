КНДР сообщила об испытаниях тактических управляемых ракет

КНДР заявила о том, что 17 января провела испытательный пуск тактических управляемых ракет. Об этом сообщило южнокорейское агентство Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) Северной Кореи.

Две тактические управляемые ракеты, запущенные в западной части КНДР, точно поразили островную цель в Восточно-Корейском море (Японском море), — сообщило ЦТАК.

Ранее Комитет начальников штабов (КНШ) Южной Кореи сообщил, что в понедельник, 17 января, КНДР произвела, предположительно, одновременный запуск двух баллистических ракет малой дальности в стороны Японского моря. По имеющимся данным, запуск был проведён из района международного аэропорта Сунан близ Пхеньяна. Это уже четвёртый запуск, который Северная Корея совершила с начала года.

Продолжение ракетных испытаний Северной Кореи вызывает все большее беспокойство ООН. Подобной активности в этой сфере не наблюдалось уже давно.