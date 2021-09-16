КНДР расширяет объект по производству обогащённого урана

По данным новых снимков со спутника, КНДР расширяет свой ключевой объект для обогащения урана, предназначенного для ядерного оружия. Об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на информацию экспертов.

По словам специалиста по вооружениям и профессора Миддлберийского института международных отношений Джеффри Льюиса, на фотографиях, сделанных компанией Maxar, видно строительство завода по обогащению урана, которое ведётся на территории комплекса ядерных исследований в Йонбёне. Как полагает эксперт, новое предприятие позволит Северной Корее увеличить производство ядерных материалов оружейного качества на 25%.

Льюис также рассказал, что некоторое время назад на данном объекте предпринимались усилия по увеличению площадей, что делает возможным размещение там центрифуг для обогащения.

Новая площадь составляет около тысячи квадратных метров, что достаточно для размещения ещё тысячи центрифуг. Добавление тысячи центрифуг увеличит мощность объекта для производства высокообогащённого урана на 25 процентов, — сказал эксперт.

15 сентября Северная Корея запустила с интервалом в пять минут две баллистические ракеты в сторону Японского моря. Дальность полёта ракет в результате составила порядка 800 километров при высоте полёта 60 и более километров. На испытаниях присутствовал лидер КНДР Ким Чен Ын.