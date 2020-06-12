КНДР призвала Южную Корею прекратить разговоры о денуклеаризации

https://static.news.ru/photo/15967860-ad69-11ea-a18f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chris Jung/Global Look Press

МИД КНДР порекомендовал политикам в Южной Корее перестать вести бессмысленные разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова.

12 июня чиновник южнокорейского «органа по иностранным делам» сделал самонадеянные заявления о том, что они будут содействовать скорейшему возобновлению диалога между КНДР и США и что нужно продолжать усилия для полной денуклеаризации и создания постоянного механизма мира на Корейском полуострове. Лучше прекратить такие бессмысленные разговоры о денуклеаризации, — заявил директор департамента Северной Америки МИД КНДР Квон Чжон Гын, сообщает ЦТАК.

Дипломат считает, что власти Южной Кореи не обладают квалификацией и влиянием, чтобы быть посредником между КНДР и США по вопросам отношений. Квон Чжон Гын подчеркнул, что в переговорах между Вашингтоном и Пхеньяном не нужна третья сторона.

По его словам, власти Северной Кореи продолжат «наращивать силы», чтобы нейтрализовать угрозы, которые идут со стороны США.

Саммит между США и КНДР впервые состоялся 12 июня 2018 года в Сингапуре. Лидеры двух стран Дональд Трамп и Ким Чен Ын подписали совместный документ, по которому Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии Вашингтона.

В феврале 2019 года в Ханое состоялся второй саммит, но он прошёл безрезультатно. Также Ким Чен Ын и Дональд Трамп встречались в пограничном пункте Пханмунджом на границе Республики Корея и КНДР, а представители рабочих групп двух стран проводили переговоры в Стокгольме. Стороны так и не смогли прийти к соглашению.

Ранее NEWS.ru писал, что дипломаты КНДР потеряли надежду на улучшение отношений с США, поскольку Северная Корея по-прежнему является целью военных угроз США.