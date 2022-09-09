КНДР объявила себя ответственным ядерным государством

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Власти КНДР приняли закон, провозглашающий страну ответственным ядерным государством. Это означает, что государство закрепляет за собой право нанесения превентивного ядерного удара по противнику в случае, если Пхеньян посчитает угрозу с его стороны неизбежной, сообщает KCNA.

Декрет «Политика в отношении ядерного оружия» приняло Народное собрание республики. Новый закон позволяет Северной Корее нанести ядерный удар автоматически в случае нападения на страну. В соответствии с документом, КНДР не будет распространять и передавать в другие страны ядерное оружие и технологии. В документе говорится, что Ким Чен Ын единолично обладает правом на любые решения о действиях с ядерным оружием.

Глава государства Ким Чен Ын заявил, что разговоров по денуклеаризации Северной Кореи не будет.

Ранее президент Южной Кореи Юн Сок Ёль заявил, что его страна не в состоянии дать гарантии безопасности и сохранения действующего строя в КНДР, однако не желает насильственной смены режима. Для Сеула самым важным является мир между двумя республиками, однако в случае, если КНДР самостоятельно изменится в результате экономической или дипломатической помощи Южной Кореи, страна будет приветствовать подобные перемены.