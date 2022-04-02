КНДР пригрозила Южной Корее последствиями из-за слов министра обороны
КНДР пригрозила Южной Корее последствиями из-за слов министра обороны Со Ука о ракетах
Алексей Иванчин
Алексей Иванчин
05:28, 03 апреля 2022
Фото: Kepy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
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Слова министра обороны Южной Кореи СО Ука о наличии у страны всех необходимых средств для нанесения ракетного удара по КНДР чреваты серьёзными последствиями. Об этом заявила заместитель генерального директора ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон, сестра северокорейского руководителя Ким Чем Ына.
Его безрассудная и несдержанная риторика о «превентивном ударе» ещё больше ухудшила межкорейские отношения и повысила уровень военной напряжённости на Корейском полуострове. Теперь мы не можем не отнестись к его конфронтационной истерии очень серьёзно и не пересмотреть многое, — говорится в сообщении, которое распространило ЦТАК.
Ким Ё Чжон также заявила, что в связи с «провокациями серьёзного уровня» она должна сделать «серьёзное предупреждение».
Если Южная Корея хочет предотвратить катастрофу, она должна соблюдать дисциплину, — подчеркнула сестра Ким Чен Ына.
Министр обороны Южной Кореи Со Ук 1 апреля заявил, что страна обладает ракетами, способными быстро поразить любую цель на территории Северной Кореи.
Ранее Южная Корея заподозрила КНДР в подготовке к ядерным испытаниям. По данным разведки, с этой целью северокорейские военные ведут работы по восстановлению одного из четырёх туннелей на полигоне Пунгери. По сведениям Сеула, на полигоне также ведутся работы по созданию бокового входа в третий туннель. Предполагается, что они будут закончены в течение месяца.