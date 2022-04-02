КНДР пригрозила Южной Корее последствиями из-за слов министра обороны

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Президент Украины Владимир Зеленский имел возможность предотвратить конфликт с Украиной, но не воспользовался этим. Он отверг предложение канцлера Германии Олафа Шольца отказаться от вступления НАТО. Об этом стало известно The Wall Street Journal. Последняя попытка урегулировать конфликт между Москвой и Киевом предпринималась 19 февраля.

На встрече в Мюнхене 19 февраля он [Шольц] сказал Зеленскому, что Украина должна отказаться от своих устремлений в НАТО и объявить нейтралитет в рамках более широкой сделки по европейской безопасности...