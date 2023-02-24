КНДР предупредила США о риске войны в случае продолжения провокаций МИД КНДР: продолжение провокаций США может быть расценено как объявление войны

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США должны прекратить провокации в отношении КНДР и не игнорировать протесты Пхеньяна, заявил директор департамента МИД страны Квон Чжон Гын. Он предупредил, что в ином случае Северная Корея может расценить действия Вашингтона как объявление войны.

США должны понимать, что продолжение провокационных действий, враждебности по отношению к КНДР при игнорировании наших протестов может быть расценено как объявление войны, — сказал Квон Чжон Гын.

Он отметил, что единственный способ снизить напряженность — это демонстрация США их действенной позиции. По словам Квон Чжон Гына, Вашингтону следует прекратить развертывание стратегических вооружений в Южной Корее и остановить направленные против Северной Кореи учения.

Кроме того, представитель МИД КНДР осудил Совбез ООН, «находящийся под влиянием США и их сателлитов», за двойные стандарты. Недовольство Пхеньяна вызвало игнорирование «действий, повышающих военную напряженность, таких как развертывание стратегических средств и масштабные совместные учения» Вашингтона и Сеула.

Ранее КНДР провела учения по запуску стратегических крылатых ракет. По имеющимся данным, четыре Hwasal-2 были запущены из города Кимчхэк на северо-востоке страны в сторону Японского моря.