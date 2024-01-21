КНДР назвала Путина самым близким другом корейского народа МИД КНДР: Пхеньян считает Путина самым близким другом корейского народа

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Пхеньян считает президента РФ Владимира Путина самым близким другом корейского народа, сообщил аппарат помощников министра иностранных дел КНДР. Страна готова принять Путина, если он примет решение нанести визит, передает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Правительство КНДР будет горячо приветствовать визит президента Путина в нашу страну и готово от всего сердца встречать самого близкого друга корейского народа, — отметили в МИД.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что дата визита Путина в КНДР пока не определена. По его словам, зарубежная поездка пока находится на стадии согласования по дипломатическим каналам.

До этого в Северной Корее отметили наступление нового, 113 года по календарю чучхе. По такому случаю лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту РФ отдельное новогоднее поздравление. Отмечается, что Путин стал единственным в мире руководителем страны, который удостоился такой чести. Лидерам других стран Ким Чен Ын разослал обычные новогодние открытки, в том числе председателю КНР Си Цзиньпину, руководителю Белоруссии Александру Лукашенко, главе Сирии Башару Асаду и другим.

19 января глава МИД КНДР Чхве Сон Хи посетила с рабочим визитом Москву, где провела переговоры с Путиным. Как сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, темой обсуждения стали двусторонние отношения и ситуация на Корейском полуострове.