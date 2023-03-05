КНДР нашла способ остановить учения США у своих границ МИД КНДР обратился в ООН с призывом немедленно прекратить военные учения США и Южной Кореи

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Замминистра иностранных дел КНДР по делам международных организаций Ким Сон Ген обратился к руководству ООН с призывом потребовать немедленно прекратить совместные военные учения США и Южной Кореи, сообщает РИА Новости со ссылкой на Центральное телеграфное агентство КНДР (ЦТАК). Чиновник добавил, что военные учения усиливают напряженность на полуострове.

ООН и международное сообщество должны будут решительно призвать США и Южную Корею немедленно прекратить свои провокационные высказывания и совместные военные учения, которые чрезвычайно накаляют обстановку на Корейском полуострове и безответственно повышают уровень конфронтации, — сказал Ким Сон Ген.

В Пхеньяне неоднократно критиковали Запад за усиление конфронтации у границ республики.

Ранее власти КНДР подтвердили запуск межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-15». По официальным данным, ракета пролетела 989 километров и достигла высоты 5768 метров. Время полета составило 4015 секунд. Также отмечается, что ракета точно попала в заданный район в Японском море.

В этой связи постпред США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что десять стран, входящих в Совбез международной организации, осудили недавние пуски ракет КНДР. По ее словам, Пхеньян призвали к дипломатии.