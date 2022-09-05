Кнайсль объяснила, почему переехала в Ливан вместо России Экс-глава МИД Австрии Кнайсль объяснила свой переезд в Ливан вместо России знанием арабского

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Карин Кнайсль

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль в кулуарах Восточного экономического форума (ВЭФ) рассказала, что покинув Европу, переехала в Ливан вместо России, поскольку арабским языком владеет лучше, чем русским, передает РИА Новости. Она напомнила, что уехала из страны из-за постоянных угроз в свой адрес.

Я не могла переехать в Россию. Хотя говорю чуть-чуть по-русски. Но я говорю лучше по-арабски. И я знаю Ливан. У меня есть друзья, которые меня знают как только Карин. И это очень важно, — сказала Кнайсль.

Говоря о ситуации, которая вынудила ее покинуть Австрию, Кнайсль отметила, что в Европе она «точно вне закона».

ВЭФ проходит с 5 по 8 сентября в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русском во Владивостоке.

Кнайсль покинула Австрию в начале июля. Известно, что экс-министр состояла в совете директоров «Роснефти» до 20 мая. Ранее Европарламент принял резолюцию с призывом к бывшим европейским политикам оставить должности в российских компаниях, допустив при этом их внесение в санкционные списки ЕС.

Позднее Кнайсль заявила, что европейской цивилизации грозит скорый закат из-за политического невежества и высокомерия. Она отметила, что ЕС постепенно теряет свою роль на мировой арене и становится менее значительным. По словам экс-политика, для нее это послужило стимулом к написанию книги под рабочим названием «Реквием по Европе», так как этой «части света больше не существует».