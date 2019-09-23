Полиция Австралии расследует два случая обнаружения стальных швейных игл в партиях свежей клубники. Инциденты произошли в штате Виктория.
Ягоды с металлической начинкой продавались в крупных супермаркетах. На опасную находку пожаловались несколько покупателей. Они не пострадали, однако обратились к медикам с лёгкими травмами.
Масштабное расследование похожих ЧП силовики островного государства проводили в сентябре 2019 года. Тогда булавки и швейные иглы обнаружили в шести штатах. Стражи порядка получили 230 сообщений о порче продуктов питания.
В преступлении обвинили 50-летнюю работницу одной из клубничных ферм Ми Ут Чинь. Женщина ожидает приговора суда, передаёт телерадиокомпания
По предварительным данным, «продуктовый саботаж» лишил сельское хозяйство Австралии почти $116 млн прибыли.
Ранее News.ru сообщал, что настоящую иглу от шприца нашли в магазинном шашлыке. Неприятную находку обнаружила жительница Кемерово, решившая купить мясо в сети «Магнит». Металлический предмет лежал в одном из кусков свинины.