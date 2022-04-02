«Клоун»: британцы возмутились критикой Зеленского о недостатке помощи Киеву

Читателей британской газеты Daily Mail возмутились критикой со стороны президента Украины Владимира Зеленского о недостатке помощи Киеву. Британцы назвали украинского лидера «клоуном» и предложили ему самостоятельно «профинансировать собственный конфликт». Многие выразили мнение, что Зеленский провоцирует дальнейшие боевые действия только потому, что на это нацелены США и Европа.

Финансируй свой собственный конфликт, клоун, — написал один из пользователей.

Некоторые выразили своё непонимание того, что Запад призывает к миру, но продолжает вооружать украинцев.

Президент Украины Владимир Зеленский ранее заявил, что надеется, что президент США Джо Байден, которого он назвал «лидером великой державы», не боится президента России Владимира Путина. Он добавил, что на Украине наблюдают задержки в доставке военной «помощи». Украинский лидер отметил, что если процесс с передачей оружия стране станет замедляться, то люди станут спрашивать, «есть ли за этим какая-то игра».

Пресс-служба американских военно-воздушных сил ранее сообщила, что США отменили ранее перенесённое испытание межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III. Представитель ВВС США Энн Стефанек отметила, что запуск был отменён, чтобы продемонстрировать отсутствие планов по повышению уровня готовности ядерных сил и избежать напряжённости с Россией в ядерной сфере.