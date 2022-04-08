Клишас: Япония пошла по пути реабилитации нацизма из-за решения по «Азову»
Дарья Смирнова
Дарья Смирнова
13:32, 09 апреля 2022
Андрей КлишасФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас прокомментировал решение властей Японии удалить батальон «Азов» (организация признана в РФ экстремистской, деятельность запрещена) из «Справочника по международному терроризму за 2021 год». В своём Telegram-канале он написал, что таким образом Токио пошёл по пути реабилитации нацизма. Сенатор выразил сожаление, что Япония не смогла устоять перед давлением со стороны США и стран Европы.
Япония, убрав неонацистов «Азова» из списка террористов, пошла по пути реабилитации нацизма. Очень жаль, что страна со столь древней культурой и великой историей не устояла перед откровенной манипуляцией со стороны США и их европейских колоний, — сказал Клишас.
Ранее главное следственное управление Министерства юстиции Японии сообщило, что снимает статус неонацистской организации с украинского спецподразделения «Азов», включённого в «Справочник по международному терроризму за 2021 год».
Госслужба страны объяснила, что справочник составлялся местными и зарубежными СМИ, исследовательскими институтами и прочими организациями, и «не содержал независимой оценки ведомства», поэтому теперь оно принимает шаги по «удалению ложной информации» и последующему исключению нацбатальона из списка.