Клишас: Япония пошла по пути реабилитации нацизма из-за решения по «Азову»

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Украинский вице-премьер по европейской и евро-атлантической интеграции Ольга Стефанишина ожидает предоставления стране статуса кандидата на вступление в Евросоюз уже в июне, о чём она сообщила в Twitter. По её словам, Украина основательно подготовилась и готова быстро действовать в данном вопросе.

Украина получила анкету для членства в ЕС. Мы уже проделали большую подготовительную работу, поэтому готовы действовать быстро. Ожидаем получения статуса кандидата в июне, — заявила она. На июнь текущего года...