Клишас призвал принять новые положения против этнических анклавов в России Клишас — NEWS.ru: законов не хватает для избавления от этнических анклавов в РФ

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Андрей Клишас

Нынешних законов недостаточно, чтобы избавиться от этнических анклавов в России, заявил NEWS.ru глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. По его словам, необходимо заняться этим вопросом, так как сегодня существует серьезная угроза появления подобных образований в крупных городах.

Их опасность заключается в том, что люди начинают жить там по законам своего сообщества — они позволяют устраивать некие собственные очаги какой-то субкультуры, в том числе и правовой. Это абсолютно неправильно, так как, независимо от того, откуда и с какими целями к нам приехали иностранные граждане, они должны жить по закону Российской Федерации. Этим, безусловно, должны заниматься и региональные власти, и МВД РФ, — заявил Клишас.

Ранее член президентского Совета по правам человека Кирилл Кабанов заявил, что сегодня в России 70% мигрантов неподконтрольны государству, поэтому поток приезжающих в страну необходимо уменьшить, а контроль за ними — ужесточить. По его словам, также необходимо расширить список правонарушений, за которые мигрант подлежит выдворению, вплоть до мелкого хулиганства.

По данным пресс-службы Следственного комитета РФ, только в первом квартале текущего года возбуждено свыше 550 уголовных дел о преступлениях, совершенных мигрантами. Согласно информации МВД, за шесть месяцев 2023 года иностранцы совершили в России 22,4 тысячи преступлений. Это на 6,3% больше, чем в 2022 году.