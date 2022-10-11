Клинцевич: США поручили Украине готовиться к конфликту с Белоруссией Экс-сенатор Клинцевич: США дали указание Киеву готовиться к военному конфликту с Белоруссией

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Франц Клинцевич

США дали указание Вооруженным силам Украины начать подготовку к военному конфликту с Белоруссией, заявил полковник в отставке, бывший член Совета Федерации России Франц Клинцевич, сообщает «ПолитРоссия». По его словам, подобная военная активность со стороны украинских войск с подачи США может стать «неверным шагом», от которого предостерегал глава Минобороны Белоруссии.

Концентрация украинской армии на границе, а также их военные приготовления — это серьезный шаг к эскалации, на который Киев может пойти только по приказу Вашингтона. По мнению Клинцевича, любая неосторожность со стороны ВСУ, даже непреднамеренная, отныне будет нести за собой тяжелые последствия.

Все, что делают американцы руками украинских солдат, всегда, как правило, является провокацией. Они не могут не сеять хаос. Я согласен, что в любое время могут быть провокации, которые приведут к военным действиям, — предупредил российский полковник.

Он считает, что подготовка к этой битве со стороны украинских войск проводилась уже давно, однако Киев объявил о ней лишь 10 октября. По словам экс-сенатора, президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко давно были проинформированы о планах Украины и США развязать вооруженный конфликт на белорусской границе. Именно поэтому Москва и Минск начали развертывание совместной группировки войск.

10 октября глава белорусского государства Александр Лукашенко и президент России Владимир Путин договорились о развертывании совместной региональной группировки войск. По словам Лукашенко, формирование военной группировки Союзного государства России и Белоруссии началось и продолжается уже в течение двух дней.

Лукашенко также поручил принять и разместить российских военных на территории республики. При этом белорусский лидер подчеркнул, что на большую численность российских военных рассчитывать не стоит, однако это будет «не одна тысяча человек».

Как заявил глава Минобороны Белоруссии Виктор Хренин, Минск не собирается вступать в вооруженные конфликты с Украиной и другими соседними странами, если они не будут делать «неправильных шагов» и устраивать провокаций. Таким образом он прокомментировал опасения Киева по поводу возможной агрессии со стороны Минска.