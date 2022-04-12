Клинцевич рассказал, станет ли Украина новым Афганистаном

Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич в беседе с NEWS.ru заявил, что Украина не станет новым Афганистаном, потому что Россия не чужая страна для украинцев. По его словам, когда РФ завершит главные задачи спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины, украинский народ узнает правду о том, что было на самом деле.

Мы для Украины не чужие люди. Когда мы закончим главные задачи спецоперации, на Украине мы начнём совместно восстанавливать всё и дадим возможность жителям смотреть наши каналы, чтобы они понимали, что накануне происходило, какая настоящая правда вокруг Украины. Это всё поставит на другое место сознание, которое перешито западными технологами. Когда люди увидят эти фейки и что коллективный Запад делает против нас, и какие в этом последствия, вне всякого сомнения, там абсолютное большинство людей адекватно. Главное, чтобы мы опять не дали возможность проплаченным подонкам с криминальным прошлым и криминальной психологией, которые вооружили свои структуры нацистской идеологией, прийти к власти, — полагает Клинцевич.

Он добавил, что умные и адекватные украинцы начнут жить нормальной жизнью, учитывая их представления о правде, свободе и историческом наследии, а отдельные нацистские проявления будут жёстко пресекаться самой властью, которая в ближайшее время будет в субъектах Украины.

Клинцевич считает, что Запад продолжает политику «двойных стандартов», призывая к мирному урегулированию конфликта и при этом снабжая Киев оружием. По его мнению, коллективный Запад пытается как можно больше затянуть этот конфликт.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Вооружённым силам РФ по ходу проведения военной спецоперации необходимо выполнить поставленные задачи с минимальными потерями. Глава государства считает, что если отечественные солдаты ускорят продвижение, то это приведёт к более интенсивным боевым действиям и впоследствии потери увеличатся. Путин отметил, что ВС России будут действовать согласно первоначальному плану, который предложил Генштаб.