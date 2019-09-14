https://static.news.ru/photo/19293a72-d6fe-11e9-986f-fa163e074e61_660.jpg Франц Клинцевич Фото: Совет Федерации/flickr.com

Российский сенатор Франц Клинцевич прокомментировал заявление главы Минобрнауки Украины Анны Новосад о необходимости изменить учебники, в которых говорится о дружественных отношениях Украины и России. По его словам, это решение скорее продиктовано политической конъюнктурой, нежели реальной необходимостью.

Очень жаль, что с подобным заявлением выступила именно глава Министерства образования и науки Украины Анна Новосад. Образование и тем более наука категорически не терпят скоропалительных оценок, — цитирует его РИА Новости .

По его словам, российский и украинский народы связаны совместной историей. Они 350 лет жили бок о бок, деля пополам «все беды и радости». Генетическую память народов, по его словам, перечеркнуть не получится.

Могу только посоветовать ей сменить профессию, — заключил политик.

Как писал News.ru, ранее глава Минобрнауки Украины заявила, что в школьные программы и учебники, в которых утверждается, что «Россия — друг Украины», необходимо внести изменения.