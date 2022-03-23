Клинцевич оценил действия российских войск на Украине

Умелые действия российских войск на Украине впечатлили американских экспертов, заявил экс-сенатор Франц Клинцевич «Народным Новостям». Армия продвигается, и атаки российской стороны эффективнее, чем у противника, отметил он.

Если бы не техническое превосходство, квалифицированные умелые действия, конечно, было бы тяжело. Но даже при таких вещах идёт продвижение войск. К сожалению, у них большие потери. Мы вынуждены отвечать на огневое воздействие, а наши ответы более результативны. Думаю, военные специалисты это видят, например, американское экспертное сообщество определило наши действия как крайне квалифицированные, — сказал Клинцевич.

Он напомнил об успешных ударах по иностранным бойцам, воюющим за ВСУ.

До этого Франц Клинцевич заявлял, что взявших в руки оружие мирных украинцев могут «физически уничтожить». Он назвал закон, позволяющий всем жителям Украины пользоваться оружием в период действия военного положения, «лицензией на убийство». А подписавшего его президента Украины Владимира Зеленского «ждёт военный трибунал как военного преступника», считает экс-сенатор.

Что касается потерь российской армии, их Министерство обороны РФ озвучит тогда, когда посчитает целесообразным. Это их прерогатива, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. МО РФ предоставляло данные о потерях среди военных один раз: 2 марта представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков сообщил, что в ходе спецоперации на Украине погибли 498 российских военных, 1597 получили ранения.