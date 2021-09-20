Климкин заявил о жёстких проблемах для Украины после выборов в Госдуму

Экс-глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что Киев может оказаться под сильным давлением после парламентских выборов в России. При этом рассчитывать на помощь со стороны Евросоюза Украине не придётся, отметил он в Facebook.

По мнению Климкина, Европа признает итоги выборов в Госдуму, в том числе в Крыму и Донбассе. Этому он нашёл три причины. Во-первых, европейские политики надеются на диалог с Россией из-за ситуации в Афганистане. Во-вторых, там надеются координировать с Москвой политику в отношении Китая. В-третьих, в Европе сложились высокие цены на газ.

Всё это даёт Путину возможность после проведённых выборов начать новую, гораздо более последовательную и жёсткую волну дестабилизации Украины, — считает дипломат.

Он добавил, что «ничто не помешает России воспользоваться этой возможностью». Однако Климкин не уточнил, в чём именно будут заключаться действия Москвы. Подобные обвинения в адрес России в Москве уже не раз называли фантазиями чиновников Украины.

Ранее стало известно, что падение рейтинга президента Владимира Зеленского из-за роста цен на ЖКХ может спровоцировать новые протесты на Украине в начале 2022 года. Об этом заявил директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник. По его словам, 30% сторонников нынешнего президента Украины не способны его защитить.