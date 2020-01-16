Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин возглавил одну из программ Украинского института будущего.
Исполнительный директор организации Виктор Андросов в посте в Facebook
Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что у страны в настоящий момент нет шансов на вступление в Североатлантический альянс и Европейский союз. По словам Климкина, НАТО и ЕС считают Незалежную внутренне нестабильный государством — это связано с «олигархической системой, слабостью политической нации и идентичности», писал NEWS.ru.
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