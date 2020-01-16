https://static.news.ru/photo/370581dc-3864-11ea-b7b1-fa163e074e61_660.jpg Павел Климкин Фото: Danil Shamkin/ZUMAPRESS.com//Global Look Press

Бывший глава внешнеполитического ведомства Незалежной Павел Климкин возглавил одну из программ Украинского института будущего.

Исполнительный директор организации Виктор Андросов в посте в Facebook сообщил , что Климкин стал руководителем Программы европейских, региональных и российских исследований.

Ранее экс-глава МИД Украины заявил, что у страны в настоящий момент нет шансов на вступление в Североатлантический альянс и Европейский союз. По словам Климкина, НАТО и ЕС считают Незалежную внутренне нестабильный государством — это связано с «олигархической системой, слабостью политической нации и идентичности», писал NEWS.ru.