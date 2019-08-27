Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение лидерами стран — участниц G7 идеи возможного возвращения России в организацию. Дипломат с сожалением отметил «утрату» единства западных стран в этом вопросе.

Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Это печально, — говорится в сообщении Климкина в его Twitter.

Украинский министр добавил, что единство для стран — участниц G7 необходимо, иначе это будет «мегаугроза» и для Киева, и для самой организации.

Ранее News.ru сообщал, что лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7. По его словам, данное решение сделает США менее безопасными. Политик также отметил, что реализация предложения Трампа покажет слабость главы Белого дома «перед лицом Путина».

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