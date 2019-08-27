https://static.news.ru/photo/8345e70e-686b-11e9-a9a2-fa163e074e61_660.jpg Министр иностранных дел Украины Павел Климкин Фото: Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин прокомментировал обсуждение лидерами стран — участниц G7 идеи возможного возвращения России в организацию. Дипломат с сожалением отметил «утрату» единства западных стран в этом вопросе.

Похоже, G7 утратила солидарность в своем отношении к России. Это печально, — говорится в сообщении Климкина в его Twitter .

Украинский министр добавил, что единство для стран — участниц G7 необходимо, иначе это будет «мегаугроза» и для Киева, и для самой организации.

Схоже, #G7 втратила солідарність у своєму ставленні до РФ. Це сумно. Але головне - зберегти солідарність дій щодо РФ. Інакше, це буде мегазагроза. І для України. І насамперед для #G7 . — Pavlo Klimkin (@PavloKlimkin) 27 августа 2019 г.

Ранее News.ru сообщал, что лидер меньшинства в американском сенате Чак Шумер раскритиковал идею президента США Дональда Трампа пригласить российского коллегу Владимира Путина для участия в саммите G7. По его словам, данное решение сделает США менее безопасными. Политик также отметил, что реализация предложения Трампа покажет слабость главы Белого дома «перед лицом Путина».