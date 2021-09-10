Климкин рассказал об окружении Украины Россией с трёх сторон

Бывший глава украинского МИД Павел Климкин заявил, что у России якобы имеются планы окружить Украину с трёх сторон. В этой ситуации Киев должен просить помощи у НАТО, отметил он в статье, опубликованной изданием «Газета.ua».

Климкин считает , что о готовящемся окружении Украины говорят начавшиеся в Белоруссии учения «Запад-2021».

Необходимо найти новый ответ на эту угрозу — совместную с НАТО, — подчеркнул дипломат.

Он считает, что Россия готовится «поглотить» Белоруссию. Свидетельством этого он назвал прошедшие 9 сентября переговоры президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.

Лукашенко может «играться», что-то для себя «выторговывать», но на стратегию Путина это уже не повлияет, — уверен дипломат.

Ранее стало известно, что у России есть план по присоединению Украины. Об этом заявил начальник Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, Москва ещё до событий 2014 года готовилась к «захвату» украинских территорий, и это не ограничивалось только Крымом или востоком Украины.