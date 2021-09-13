В Киеве раскритиковали предложение о переходе украинского языка на латиницу

Предложение секретаря Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о переходе страны с кириллицы на латиницу вызвало критику экс-главы МИД страны Павла Климкина.

Я не фанат перехода на латиницу, считаю, что кириллица является частью нашей ДНК совершенно независимо от российской. Именно кириллицей писали тысячи патриотов Украины, граффити на стенах Святой Софии, кстати, тоже написаны кириллицей. Если мы начинаем дискутировать о переходе на латиницу, чтобы еще дальше отойти от России, то это играет только на логику [президента России Владимира] Путина, — написал Климкин в Facebook.

Он напомнил, что президент России Владимир Путин в своей статье писал, что Украины нет, она искусственная, а есть лишь попытки создать из нас «анти-Россию».

12 июля Путин написал статью «Об историческом единстве русских и украинцев». Ранее он заявил в ходе прямой линии, что русские и украинцы — это один народ.

Статью выпустили на двух языках. В ней президент подчеркнул, что между Россией и Украиной возникла «стена». Он воспринимает произошедшее как большую общую беду и трагедию.

Ранее Данилов призвал украинцев официально перейти с кириллицы на латиницу. К тому же он считает необходимым ввести вторым государственным языком в стране английский. По словам секретаря СНБО, обучать английскому надо ещё с детского сада. Он назвал его «языком цивилизованного общения».