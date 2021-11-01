Климкин призвал Киев готовиться к эскалации конфликта в Донбассе

Бывший глава МИД Украины Павел Климкин заявил, что украинским властям следует готовиться к возможной эскалации конфликта в Донбассе. Это может случиться, поскольку Москва стала использовать энергетику как массовое оружие, предположил он в эфире телеканала ICTV.

Для нас сегодня есть два принципиальных способа обеспечения нашей безопасности. Первое — это наше желание построить минимально необходимый ассиметричный потенциал и второе — это наши партнёры. На сегодняшний день [президент РФ Владимир] Путин боится только [президента США Джо] Байдена... Мы должны быть готовы к эскалации. Не бояться, не паниковать касательно того, что будет завтра или послезавтра, и спокойно готовиться, — подчеркнул Климкин.

Он напомнил слова Че Гевары о том, что эскалация начинается не с военных акций, а с отключения электроэнергии. Климкин считает, что украинцы должны обратить внимание на то, как пройдёт «отопительный сезон, и каким будет следующий отопительный сезон».

Ранее стало известно, что глава «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко заявил, что запуск газопровода «Северный поток — 2» увеличит риски войны Украины с Россией. Он связал это с прекращением полноценного транзита газа. Витренко выразил мнение, что введение в эксплуатацию российского газопровода может сделать Украину более уязвимой к российскому вторжению. По его словам, в этом случае российская сторона «избавится от сдерживающего фактора».