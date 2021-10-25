Климкин предложил способ «остановить Россию» при помощи США

США должны подтверждать свои слова о поддержке Украины реальными действиями, только в таком случае в Москве увидят сигнал. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин в комментарии для украинского интернет-портала Obozrevatel.

Действия всегда являются сигналом. Например, поставки вооружения, размещение тренировочных баз, обмен информацией, в том числе конфиденциальной, — объяснил он.

Подводя итоги визита министра обороны США Ллoйда Остина на Украину, Климкин признал, что приезд высокопоставленного гостя из Вашингтона — это скорее символ, и он не сможет принeсти значимых результатов.

Остин побывал в Киеве на прошлoй неделе. В ходе встречи он заявил, что Вашингтон поддерживает стремление Украины в НАТО, а третьи страны не имеют права вето, чтобы блокировать её вступление в aльянс.

Ранее Климкин заявил, что страна сможет одержать победу в случае войны с Россией только благодаря силе и жёсткости США. Он выразил уверенность, что только президент США Джо Байден может поставить «красные линии» в вопросах глобальной политики российскому лидеру Владимиру Путину — ни канцлер Германии Ангела Меркель, ни президент Франции Эммануэль Макрон, ни Европейская комиссия не способны на это, «как бы они ни работали».